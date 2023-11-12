"صناعة النواب" تناقش دور الدولة فى توفير المرافق الأساسية لمدينة طربول

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من شحاتة أبوزيد بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، بحضور وزارات التجارة والصناعة، والإسكان، والكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والمالية.

واستعرض شحاتة أبوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلبه قائلًا: "دائرتي هي أطفيح ويوجد بها مدينة طربول حيث يعيش في أطفيح ما يزيد على 400 ألف نسمة".

وأضاف أبوزيد: أطفيح بها ارتفاع كبير في نسبة البطالة، وعلى الجانب الآخر يوجد بها مشروع مدينة طربول الذي بدأ ولم يستكمل بعد، موضحًا أن مدينة طربول بها العديد من المميزات وستكون مصدرًا مهمًا وستسهم في تحسين الدخل الخاص بالمواطنين.

وتابع وكيل صناعة النواب: "في البداية خاطبت وزارة الإسكان حيث يوجد ممثلون لكل وزارة، معقبًا: سؤالي الأول موجه لهيئة تعاونيات البناء حول دورها في التنسيق مع الوزارات الأخرى في دخول الغاز والكهرباء والماء بالمدينة، باعتبار أنه لا توجد مدينة صناعة بدون الثلاثة أشياء".

واستكمل أبوزيد في اجتماع سابق باللجنة: كان حاضرًا وزير الكهرباء وتمت مطالبته بالجزء الخاص بالكهرباء، مضيفًا: "نريد من الحكومة أن تقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة على أرض الواقع".

إهدار المال العام في محجر وادي العلاقي جنوب محافظة أسوان

فيما أكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية أن تكون هناك خطط للعمل من أجل إيجاد قيمة مضافة في كل الخامات المستخرجة من مناجم مصر المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إهدار المال العام في محجر وادي العلاقي جنوب محافظة أسوان.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر، وعمل قيمة مضافة لها بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت السلاب إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية واضحة من أجل الاستفادة من مناجم مصر، وما تحتويه من خيرات تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال: هيئة الثروة المعدنية قادرة على تحقيق مليارات أكبر بكثير من الذي تحققه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توفير احتياجات مصر من العملة الأجنبية.