الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"يستعدون للعودة".. مصير النازحين الفلسطينيين بعد انعقاد الهدنة المؤقتة؟ (فيديو)

الفلسطينيون النازحون
الفلسطينيون النازحون

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن محافظة خان يونس تحتوي على عدد كبير للغاية من النازحين الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه منذ الحديث فقط عن عقد هدنة مؤقتة قبل يومين، استعد النازحون وجهزوا أغراضهم الشخصية استعدادا للعودة إلى ديارهم مرة أخرى.

 

وأكد جبر، خلال مداخلة بالقناة، أنه مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، عاد أغلب النازحين إلى منازلاهم التي هجروا منها قسرا، خاصة الذين يسكنون المناطق الشرقية من قطاع غزة، وقضوا بها ليلتهم الأولى بسلام، وما تبقى من نازحين سواء داخل المستشفيات أو مراكز الإيواء هم من هدمت بيوتهم بشكل كامل، ولا يستطيعون العودة مرة أخرى.

وواصل: "الفلسطينيون لن يغادروا أراضيهم حتى لو كانت ترابا، وقرروا أن يعودون إلى مناطقهم ويفترشون الخيام فوق ركام منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي".

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