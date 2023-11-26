الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يشهد توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نشرت منذ قليل الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، فيديو للحظة توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب، مع شركة لوتس جولد كوربوريشن فى 3 قطاعات  باستثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار.

https://youtu.be/qfu6IcETnGM?si=jLvbshTXDfDRzwMU


شهد  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الكندى بمصر  لويس دوماس بمدينة مرسى علم، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن فى 3 قطاعات  باستثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار.

بالفيديو.. الملا يشهد توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب 


وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر  المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة،  التى تعد من  أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلو مترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم  تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومترًا مربعًا وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه، وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث.

وعقد الوزير اجتماعًا مع مسئولى شركة AKH Gold والذى ضم فينيست موريل المدير الإقليمى  والجيولوجى أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر، وقد شاركت AKH Gold فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على  4 عقود للبحث تغطى مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومترًا، كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومترًا مربعًا.

توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب تنقيب عن الذهب الذهب استثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار جولد كوربوريشن ياسر رمضان هيئة الثروة المعدنية

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