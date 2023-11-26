الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر: اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

حركة الملاحة البحرية
حركة الملاحة البحرية على البحر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن سرعات الرياح في بعض الأماكن في مصر وصلت أمس لـ55 كيلو مترًا في الساعة، خاصة في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اليوم سيستمر تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية وسرعات الرياح ستتراوح بين 40 إلى 50 كيلو مترًا على الساعة، بالتالي سيكون هناك استمرار بالفعل لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية.

 نشاط الرياح

ولفتت إلى أن نشاط الرياح سيؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، وبالتالي لا بد من توخي الحذر عند القيادة.

وكشفت عن أن نشاط الرياح سيصل إلى البحر المتوسط بسرعة 65 لـ80 كيلو مترًا على الملاحة، مما سيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مؤكدة أن البحر المتوسط الآن غير مؤهل لأي أعمال صيد أو أعمال بحرية.

الأرصاد مصر البحر المتوسط الملاحة الملاحة البحرية صيد

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