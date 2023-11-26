الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

10 روايات رعب جديدة الأكثر مبيعًا في الغرب لعام 2023

روايات رعب 2023
روايات رعب 2023

أصبح كتابة أدب "الرعب" اليوم، أمرًا مختلفًا، عما مضى، فقد شهد تتطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ربما يكون ذلك بسبب الوباء، حيث أصبح لدى المؤلفين المزيد من الوقت أكثر من أي وقت مضى للجلوس والتفكير في أحلك خيالاتهم، أو ربما جيل كامل نشأ على ستيفن كينج، قد بلغ حاليًا سن الرشد وتولى زمام الأمور.

 ومهما كان السبب، فقد أصبح هذا النوع الآن أكثر اتساعًا وشمولًا وابتكارًا من أي وقت مضى في تاريخه، ومع الاقتراب من نهاية عام 2023، نستعرض في السطور التالية ١٠ روايات رعب الأكثر مبيعًا في الغرب.

كيفية بيع منزل مسكون لـ جرادي هندريكس

ليست هذه الرواية أول تجربة لجرادي في هذا النوع من أدب الرعب المنازل المسكونة،  فقد سبق وكتب روايته المرعبة Horrorstör، والتي تدور في متجر أثاث مسكون، لكن رواية هندريكس الجديدة هي أول قصة له عن الدمى المسكونة، وإذا كنت تتساءل كيف يمكن أن تكون الدمى مخيفة، فيمكنك استكشاف هذا الكتاب لتكتشف ذلك. 

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The Spite House لـ جوني كومبتون

وفي هذه الرواية سنواصل القراءة مع قصص المنزل المسكون، في رواية The Spite House، وهي رواية أولى للمؤلف جوني كومبتون، وتدور الرواية حول إريك روس الهارب واليائس للعثور على مأوى لنفسه ولابنتيه بالإضافة إلى بحثه عن وظيفة لإبقائهما على قيد الحياة، لذلك عندما يرى إعلان عن حارس لمنزل ماسون في ديجينر، تكساس، يبدو وكأن حلمه أصبح حقيقة، بالرغم من أن المنزل مسكون، وهناك سيرى الأب الكثير من المفاجآت والأهوال التي تنتظره.

أخبرني أنني عديمة القيمة لـ بقلم أليسون رومفيت

وتدور الرواية حول الفتاة "أليس" قبل ثلاث سنوات، أمضت أليس وأصدقاؤها إيلا وهانا ليلة واحدة في منزل مسكون، ولم يعد أي شيء على حاله منذ ذلك الحين، آخر شيء تريد أليس القيام به هو العودة إلى ذلك المكان، ولكن عندما تخبرها إيلا أنه يتعين عليهم العودة لإنقاذ هانا، تعلم أليس أنه ليس لديها خيار آخر، فستضطر أليس وإيلا إلى مواجهة الفظائع التي حدثت لهما قبل ثلاث سنوات أو المخاطرة بفقدان صديقتهما هانا في المنزل إلى الأبد.

SHE IS A HAUNTING لـ ترانج ثانه تران

وتدور القصة حول جايد نجوين، التي تأتي إلى فيتنام لإعادة التواصل مع أختها ليلي ووالدها البعيد عنها، الذي يقوم بترميم منزل استعماري فرنسي، لكن المنزل له سمة خاصة به، ولا تستطيع جايد تجاهل شبح العروس الجميلة التي تحذرها من تناول الطعام، ولن يصدق أي شخص "جايد" عندما تقول أن المنزل مسكون، لكنها مصممة على إثبات ما تراه.

لا تخف من قابض الأرواح لـ ستيفن جراهام جونز

تدور أحداث هذه الرواية بعد أربع سنوات من أحداث روايته الأولى My Heart Is a Chainsaw، حيث عودة "جايد دانيلز" إلى بلدة البحيرة الريفية بروفروك في نفس اليوم الذي يهرب فيه القاتل المتسلسل دارك ميل لينتقم منه.

BAD CREE من تأليف جيسيكا جونز

وهى من روايات الرعب التي بها الكثر من الأحداث الغريبة، فعندما تستيقظ "ماكنزي" وفي يديها رأس غراب مقطوع، تشعر بالذعر، قبل لحظات فقط كانت تصد مجموعات من الطيور في غابة مغطاة بالثلوج، وليلة بعد ليلة، تعيدها أحلام ماكنزي إلى ذكرى ما قبل وفاة أختها سابرينا المفاجئة، في عطلة نهاية الأسبوع في موقع تخييم العائلة المطل على البحيرة، وهكذا تطاردها جريمة قتل للغربان في كل خطوة في جميع أنحاء المدينة.

الجمال الطبيعي لـ لينج لينج هوانج

ما بين الرعب والفكاهة، تدور رواية "الجمال الطبيعي" لتروي القصة راوية لم تذكر اسمها تركت وظيفتها كعازفة بيانو، لرعاية والديها في مدينة نيويورك، وهناك حصلت على وظيفة في متجر تجميل راقي يسمى Holistik وفي هذا المتجر يختفي شيئًا شريرًا.

"المرأة الوحيدة" لـ فيكتور لافال

أحدث كتاب للمؤلف الشهير فيكتور لافال، وفيه يأخذ القراء إلى الغرب الأمريكي في عام 1915، أديلايد هنري هاربة بعد قتل والديها وأجبرتها خطيئتها على مغادرة مسقط رأسها في ريدوندو، كاليفورنيا، وستبدأ رحلتها إلى مونتانا لتكون واحدة من "النساء الوحيدات" اللاتي سيستفيدن من عرض الحكومة بتوفير الأراضي المجانية لأولئك الذين يمكنهم الزراعة، لكن أديلايد ليست وحدها، ولكنها تحمل معها صندوق باخرة ضخمًا يجب أن يظل مغلقًا دائمًا، وعندما يتم فتح الصندوق، يبدأ الأشخاص من حولها في الاختفاء، فيحمل الصندوق المقفل أسرار ماضي أديلايد. 

نصيبنا من الليل لـ ماريانا إنريكيز

لدى الكاتبة ماريانا إنريكيز في السابق مجموعات قصصية مترجمة إلى الإنجليزية، لكن هذه هي روايتها الأولى المترجمة إلى الإنجليزية، وتدور الرواية حول "خوان"، بعد وفاة زوجته روزاريو في أحداث غامضة، ينطلق خوان وابنه غاسبار في رحلة للعودة إلى منزل الأجداد، حيث تتجمع العائلة وتشكل طائفة مهووسة، وترتكب أعمالًا مرعبة بحثًا عن الخلود.

الملح يصبح ثقيلًا لـ  كاساندرا خاو

في رواية The Salt Grows Heavy، وهي رواية رعب قصيرة، وفيها تمتلك حوريات البحر أسنانًا وميولًا مدمرة، وينضم إلى حورية البحر الصغيرة هذه على الأرض طبيب الطاعون الذي يحمل الكثير من أسراره المظلمة، وفي رحلتهم الغريبة، يصادف الاثنان قرية مليئة بالأطفال الذين يعشقون الدم، هل سيكونوا قادرين على الخروج على قيد الحياة؟

الرعب ستيفن كينج أدب الأكثر مبيع ا روايات الغرب

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