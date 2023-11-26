الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الديهي ردًا على الخونة وتعليقهم عن دعم أوروبا لمصر بـ 10 مليار دولار: "أحفاد أبو جهل"

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أوروبا تعمل  على مساعدة مصر اقتصاديًا لأن القاهرة تحملت الكثير خلال الفترة الأخيرة، وأي هزة في مصر قد تؤدي إلى سقوط الكثير من الحكومات في أوروبا، وفي هذا الاطار خصصت أوروبا 10 مليار دولار لمساعدة مصر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  أن أوروبا ليست في حِمل استقبال أي موجة من الهجرة الجديدة، ولذلك قام الاتحاد الأوربي بالبحث عن مخرج يقي أوروبا شرور الهجرة الغير شرعية.

وتابع: "في ناس قلوبهم سوداء وألسنتهم حمقاء، وأحفاد أبو جهل، تحدثوا على أن الدعم الأوربي  بسبب صفقة مصري حولة تصفية القضية الفلسطينية، كلوا بيتكلم وعامل فيها محلل سياسي" 

 ولفت إلى أن 50 يومًا مرت على الحرب في قطاع غزة، ومصر رفضت بشكل قاطع القضية الفلسطينية، خاصة إذا كانت هذه التصفية على حساب مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة رفضت كل مخططات التهجير بشكل قاطع، معقبًا: "الرئيس من أول يوم رفض مخطط التهجير، ووصفه التهجير بالخط الأحمر". 

 وتابع: "بعض الغوغائيين الذي يمتلكون جوازات سفر أجنبية أمثال محمد ناصر  ومعتز مطر  وأسامة جاويش يُنظرون على مصر،  ويهاجمون مصر، احنا لازم نديهم بالجزمة، ومن على شاكلتهم هؤلاء يعملون على تحريف تصريحات الرئيس السيسي، وهؤلاء يكذبون بصدق ويخونون بإخلاص، هؤلاء خونة وعملاء".

نشأت الديهي دعم أوروبا لمصر 10 مليار دولار القضية الفلسطينية الهجرة الغير شرعية

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