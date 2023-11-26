الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: مصر نجحت فى إحداث شرخ بالموقف الغربى تجاه القضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل،  إن مصر نجحت في إحداث شرخ في الموقف الغربي، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وأعقبه مؤتمرًا صحفيًا عند معبر رفح، عبرا خلاله عن غضبهم من الجانب الإسرائيلي، ووصفوا ما يقوم به  بالإرهاب.

 

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي شادي شادش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس وزراء إسبانيا أكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وفي نفس الوقت إسبانيا قطعت كل علاقتها بإسرائيل.

 

صمود الشعب الفلسطيني إسطوري

وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الإبادة وهو صمود أسطوري وهو الأساس في هذه الأزمة والأداء المبدع لقوات المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الإسرائيلي كل هذا خلق نوعًا جديدا انشق فيه المجتمع الغربي عن التيار الرئيسي المساند لإسرائيل وانطلقت المظاهرات في جميع البلدان الغربية خاصة مع تدفق صور المذابح بغزة. 

 

وأشار إلى أن مصر نجحت في هذا الشرخ وأجرت عملية خض ورد والهدف من ذلك أن تصل القطاعات في الموقف الغربي الرسمي لموقف مصر في الوصول لوقف إطلاق نار دائم بفلسطين.

عبدالحليم قنديل إحداث شرخ الموقف الغربي فلسطين إسرائيل

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