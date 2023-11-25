الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسيرة فلسطينية محررة تكشف تفاصيل اعتقالها.. وتوجّه رسالة شكر للمقاومة

رغد نشأت، الأسيرة
رغد نشأت، الأسيرة الفلسطينية

كشفت رغد نشأت، الأسيرة الفلسطينية المحررة، عن تفاصيل اعتقالها، قائلة إنها اعتقلت في 28 أكتوبر 2022، وهو اعتقال إداري بلا تهمة، وهو اعتقال احترازي، أي قضت سنة وشهرًا، لافتة إلى أن هناك قسمًا واحدًا للبنات في سجن رقم 3.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، أنها عاشت أيامًا صعبة، معقبة: "الحرية من حقنا، وفي المقابل يجب مراعاة أهلنا في القطاع، والأمور الصعبة التي مرت عليهم، ومراعاة أن الصفقة مبنية على دم أبناء شعبنا وبيوت هُدمت".

وتوجهت بالشكر إلى المقاومة الفلسطينية، قائلة: "نشكر مقاومتنا، إنتوا عطيتونا الصبر، مكناش عارفين نعمل إيه حرفيًا".

وتابعت: "فرحتي كانت منقوصة بسبب الأسيرات اللي تركناهم ورانا، ولكني شاهدت أهلي والأحبة".

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