"قد التحدى".. رسالة جماهير الأهلى للعامرى فاروق بمباراة ميدياما

وجهت جماهير نادي الأهلي رسالة إلى العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يعاني من أزمة صحية.

ويعاني العامري فاروق من أزمة صحية دخل بسببها في غيبوبة من الأسبوع الماضي وما زال يرقد في المستشفى بعد تعرضه لعملية جراحية طارئة بسبب نزيف في المخ.

ورفعت مجموعة من جماهير نادي الأهلي لافتة في مدرجات ملعب مباراة ميدياما، مكتوبًا عليها: "فترة وتعدي.. العامري فاروق قد التحدي".

وتجري الآن مباحثات بين الطبيب المعالج للعامري فاروق وأحد الأطباء في الخارج من أجل استشارته في حالة العامري خاصة في ظل صعوبة نقله للخارج بسبب خطورة الحالة.

ويتقدم نادي الأهلي على فريق ميدياما الغاني بهدفين دون رد في المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي بجواره وفريق ميدياما كلًا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.