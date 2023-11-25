السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر تشكر مصر على تذليل عقبات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى

الأسرى
الأسرى

عبّرت وزارة الخارجية القطرية، عن تقديرها لجهود القاهرة وواشنطن المشتركة التى أزالت العقبات أمام تنفيذ الاتفاق.

وقال ماجد محمد الأنصارى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية: "بعد التأخر فى تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين؛ تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب (خارج إطار الاتفاق)".

وأضاف أن التسوية تمت؛ بفضل الاتصالات الفاعلة بين قطر ومصر، ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة تقدمًا حاسمًا في مسار التفاوض المتواصل.

وشكرت حركة حماس الفلسطينية، مصر وقطر لضمان بقاء الهدنة المؤقتة مع إسرائيل وإمكانية إطلاق سراح الرهائن الثاني الليلة.

ونجحت مصر وقطر فى التوسط للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن اليوم الثانى من الهدنة.

وزارة الخارجية القطرية القاهرة واشنطن قطر

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