السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بقرية بنى سليمان ببني سويف

مؤتمر جماهيري لدعم
مؤتمر جماهيري لدعم المرشح السيسي

شهدت قرية بني سليمان بمركز بني سويف تنظيم مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، حيث قام بتنظيم المؤتمر الشاب يوسف شعبان الجميل ابن محافظة بنى سويف، رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة، والذي يواصل جولاته الأسبوعية بقرى مركز بني سويف، وذلك لعقد المؤتمرات الحاشدة والالتقاء بأهالي تلك القري، بعد إطلاقه لمبادرة سيجوب من خلالها قري مركز بني سويف المختلفة

الجميل: جولاتي المختلفة لرد الجميل للرئيس السيسي 

وأكد يوسف الجميل أنه عقد لقاء بأهالي قرية منقريش، وأهالي قرية سنور، واليوم التقي بأهالي قرية بنى سليمان ضمن جولات مختلفة بقري مركز بني سويف لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد سنوات من الإنجازات لم تحدث من قبل ومنها محافظة بني سويف التى تغيرت إلي أحسن الحال بعد إنجازات ومشروعات كبيرة في كافة المجالات.

وشدد « الجميل» على دور المشاركة السياسية في صناعة القرار سواء أكان قرارا فرديا أو جماعيا وأنها المبدأ العام لسيادة الشعوب في اختيارها لحكامها والنزول لصناديق الاقتراع واختيار الأنسب، وأنه يجب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف الشهر القادم لحماية مشروع 30 يونيو ورؤية 2030 في الجمهورية الجديدة.

وأشار الجميل إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حافظ خارجيًا على سيادة الدولة المصرية بين الشعوب، وداخليا حقق تنمية علي كافة المستويات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا.. منها: مشروع حياة كريمة، وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، ومبادرات الصحة، وإنشاء شبكات طرق.. ولا ننسي مكتسبات محافظتنا في زيارته الأخيرة بقرية سدس الأمراء بببا، ودوره في مساعدة أسر مركزي ببا والفشن في إعصار ليبيا.

وأكد أهالي قرية بنى سليمان أنهم يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، وأكدوا النزول والمشاركة في الانتخابات القادمة ليثبتوا للعالم أجمع أنهم خلف قيادتهم وأنهم على قلب رجل واحد.

بني سويف بنى سليمان الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي

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