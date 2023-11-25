السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبطين 704 كم من الترع ببنى سويف

تبطين الترع
تبطين الترع

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولي قطاع الموارد المائية والري، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة والمعوقات  للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أنه وبحسب التقرير الذي أعده المهندس نصر البلاصي، وكيل الوزارة "إلى أن إجمالي ما تم تبطينه بلغ 703.9كم من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بـنحو 884.687 كم، تخدم 287 ألفا و229 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، وذلك منذ بداية المشروع حتى 13 الشهر الجاري".

أكد المحافظ أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

ولفت المحافظ، إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع.

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