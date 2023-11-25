"معجزة بني سويف" يقرأ القرآن كاملا في 8 ساعات ويحلم بلقاء شيخ الأزهر

تمكن مصطفى يوسف لطيف، ابن قرية “تزمنت الشرقية” بمحافظة بني سويف، من ختم القرآن الكريم بصوت ملائكي جميل في 8 ساعات متواصلة في يوم واحد، دون خطئ واحد في الختمة الكاملة.

مصطفى يشارك في ختم القرآن الكريم

مصطفى يوسف الطالب بالصف الثاني الإعدادي حي شارك فى جلسة لسرد القرآن الكريم داخل دار نور القرآن وبإشراف زينب سعودي، بمشاركة عدد من الحافظين لكتاب الله، ليتمكن من ختم القرآن الكريم تسميعا كاملًا خلال جلسة استمرت لمدة 8 ساعة.

يتمنى الالتحاق بكلية الطب

وأكد والد الطالب، أن نجله بدأ حفظ القرآن الكريم وهو في الثالثة من عمره، وختمه في الصف السادس الابتدائي، ويراجعه 4 مرات أسبوعيًا مع دراسة التجويد والأحكام، مؤكدًا أن نجله يتمنى الالتحاق بكلية الطب البشري ولقاء شيخ الأزهر.