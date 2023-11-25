السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رانيا يوسف: أعشق الرجال وتعرضت للتحرش خلال عملي مضيفة طيران

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف أن والدها رجل ديمقراطي ولم يكن قاسياً معها بحكم مهنته "ضابط بسلاح المشاة"، وتتحدث معه في أمور كثيرة ويترك لها حرية الاختيار كما أنه عوض غياب والدتها في حياتها.

وأضافت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية أنها تعشق الرجال الذين يكبرونها في العمر ولا تشارك أسرارها مع أحد في الماضي ولكن في وقتنا الحالي مع بناتها لكي يتعلمون منها، موضحة أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عام من شخص مقرب لها.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها دائما تفضح الشخص المتحرش وتلومه الشخص المتحرش حتى لو كان السبب غير منطقي ومهما كانت ترتدى الفتاة من ملابس.

واختتمت رانيا يوسف حديثها قائلة: "كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية بجانب شغلي في التمثيل والدراسة وبعدها حصل موقف مش لطيف أنا بفضح المتحرش وبجيب الحق عليه وده مش من حقه مهما كانت الست لابسه ايه وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية برضة ملهاش دخل.. اللي بيتحرش دة حد مريض".

تفاصيل شخصية الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "السرداب"

 

وتجسد الفنانة رانيا يوسف خلال مسلسلها الجديد “السرداب” شخصية تدعى دلال وتعود إلى زمن قديم، بالتحديد في التسيعنات، وتعمل في أحد الفنادق، كـ"ريسبشنت"، وهي مالكة لهذا الفندق الذي تعمل فيه، وهي شخصية جديدة عليها ومختلفة عن سابق أدوراها منذ دخولها عالم الفن، وتتقابل الفنانة رانيا يوسف، مع الفنانة آية سماحة، والتي تظهر بشخصية مطربة من الزمن القديم ضمن أحداث المسلسل.

تدور أحداث العمل فى إطار تشويقى كوميدى تتخلله مشاهد أكشن ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، ولن ينتظر الموسم الرمضانى المقبل.

مسلسل "السرداب"، من تأليف مصطفى حمدى، يشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، إخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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