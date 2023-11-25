السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محامي محمد رمضان يكشف تفاصيل الحكم على الفنان بالحبس لمدة سنة

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان،  تفاصيل الحكم على الفنان بالحبس لمدة سنة، قائلًا: "تفاجئنا بأخبار تفيد بأن الفنان محمد رمضان صدر ضده حكم بالسجن لمدة عام، وهو حكم غيابي، لكن الغريب أن هذا الحكم هو حكم قديم وليس جديد،  حيث إنه حكم منذ ثلاثة أشهر، وجرى الطعن عليه بالطرق المقربة قانونًا للطعن على الأحكام".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن الغريب أن الأخبار انهالت بأن محمد رمضان أخذ حكم ولم يذكر أحد بأن الحكم قديم، كما لم يذكر أحد بأن محمد رمضان طعن على الحكم، وكانت هذه الأخبار قبل حفلة محمد رمضان في الرياض، أي أنه ثاني يوم كان عنده حفلة في الرياض، وقد صدرت هذه الأخبار قبلها، وهو ما يجعلنا نضع علامات الاستفهام أمام الموضوع.  

احمد الجندي الفنان محمد رمضان الحكم بالسجن برنامج حضرة المواطن محمد رمضان

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