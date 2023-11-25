السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سيامة قسين وقمص بإيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة، التابعة للإيبارشية.

وبعد صلاة الصلح سام نيافته كاهنين جديدين في درجة القسيسية، للخدمة ككهنة عامِّين بالإيبارشية، هما:

الشماس تامر صبري باسم القس قزمان والشماس دميان عادل باسم القس دميان

وأيضًا رسم الأب القمص أمونيوس مهني على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفاقوس.

عقب القداس الإلهي اجتمع نيافته بمجمع الآباء كهنة الإيبارشية، حيث ناقش معهم عددًا من الأمور الروحية والإدارية، كما أكد على ضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشهيد مار مينا الذي يحل غدًا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

الأنبا مقار القداس الإلهي كنيسة القديسة رفقة درجة القسيسية الإيبارشية

مواد متعلقة

الكنيسة المارونية تحتفل بختام أسبوع بشارة زكريا.. اليوم

إيبارشية البحيرة ومطروح تحتفل بعيد رهبنة الأنبا باخوميوس

الأكثر قراءة

عاجل.. "البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

عاجل.. مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها