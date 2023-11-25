سيامة قسين وقمص بإيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة، التابعة للإيبارشية.

وبعد صلاة الصلح سام نيافته كاهنين جديدين في درجة القسيسية، للخدمة ككهنة عامِّين بالإيبارشية، هما:

الشماس تامر صبري باسم القس قزمان والشماس دميان عادل باسم القس دميان

وأيضًا رسم الأب القمص أمونيوس مهني على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفاقوس.

عقب القداس الإلهي اجتمع نيافته بمجمع الآباء كهنة الإيبارشية، حيث ناقش معهم عددًا من الأمور الروحية والإدارية، كما أكد على ضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشهيد مار مينا الذي يحل غدًا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.