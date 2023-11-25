متحدث منتدى شباب العالم: نعمل على نبذ العنف ورفض قتل المدنيين عمدًا فى الحروب

كشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، عن تفاصيل إطلاق المنتدى مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن النسخة الجديدة من المنتدى ستكون استثنائية في تنفيذها والحضور والأفكار التي ستخرج منها.

وأشارت إلى إطلاق المنتدى مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية أمام مواجهة العالم حالة من التفكك والازدواجية في المعايير.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من رسالة المنتدى لنشر السلام، وهذه أعظم قيمة إنسانية وهو الأساس الذى بني عليه المنتدى والأساس الذى سنقوم عليه من المبادرة التى نطلقها من شرم الشيخ للتأكيد على أسس التسامح والإنسانية.

وتابعت: "عايزين نعلي أصوات الشباب التي تدعو إلى السلام وإعلاء القيمة الإنسانية ونبذ التطرف والعنف والقتل المتعمد للمدنيين وبالأخص في الحروب، ولا بد أن يكون هناك دور دولي متكامل لحماية المدنيين في جميع الحروب في أحداث غزة وغيرها من الحروب في العالم".