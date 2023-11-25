السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: تحقيق الهدنة قد يشجع الطرف الإسرائيلى لتمديدها

غزة
غزة

قال الدكتور علي عاطف، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تحقيق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يشجع الطرف الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لتمديد أيام الهدنة، خاصة مع تنفيذ شروطها، مشيرًا إلى أن دور مصر للوصول لهذه النقطة من الأزمة الفلسطينية كان من الأعمدة الأساسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن وقفًا شاملًا لإطلاق النار في فلسطين له مسار آخر، ويتطلب جهودًا دولية إضافية للجانب المصري.

 

وأشار عاطف، إلى أن الهدنة الموجودة حاليًا، تساهم في الوصول لحل سياسي للتخلص من هذا الصراع الذي أسفر عن الكثير من الضحايا الفلسطينيين، وهذا ما تسعى له القيادة المصرية.

باحث سياسي الطرف الإسرائيلي الهدنة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الدكتور علي عاطف مصر المقاومة الفلسطينية

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