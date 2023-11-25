السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين المحتلة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتحاصر المستشفى الحكومى

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي. كما اقتحمت بلدة في طولكرم، وأطلقت النار وقنابل الغاز السام نحو المواطنين العزل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال في قدمه، خلال مواجهات اندلعت في محيط المستشفى الحكومي.

اقتحام طولكرم وإطلاق قنابل الغاز السام

بالتزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة زيتا شمال طولكرم، وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة مساء اليوم السبت وانتشرت في عدد من شوارعها وتمركزت في الحي الغربي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

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رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين

 

يُشار إلى أن مدينة جنين شهدت صباح اليوم السبت استشهاد نجل القائم بأعمال محافظ جنين الطبيب شامخ كمال أبوالرب (25 عامًا)، وأصيب شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب المحافظة.   

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربي" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.

وتأتي الأحداث في الضفة الغربية المحتلة مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ50 تواليًا، تزامنًا مع ثاني أيام التهدئة الإنسانية المؤقتة مع توقف الغارات الجوية، وحدوث خروقات إسرائيلية بإطلاق النار في الأطراف الشرقية، مع ترقب الإفراج عن دفعة إضافية من الأسرى في إطار صفقة التبادل الجزئية.

قوات الاحتلال جنين الضفة الغربية طولكرم المستشفى الحكومي وكالة الأنباء الفلسطينية

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