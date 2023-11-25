السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يضع حجر الأساس لكنيسة القديسين فى العجيزي

محافظ الغربية يضع
محافظ الغربية يضع حجر الأساس لكنيسة القديسين

وضعا طارق رحمي محافظ الغربية، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وذلك وسط فرحة أهالي العجيزي مساء اليوم، وضعا حجر الأساس لأول كنيسة في تاريخ طنطا في العصر الحديث كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالعجيزي، بحضور الأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت ألكسان عضو مجلس النواب، النائبة أيرينا ثابت عضو مجلس الشيوخ، نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء دور العبادة وتطويرها.

وأعرب محافظ الغربية خلال كلمته عن سعادته البالغة في المشاركة في وضع حجر أساس كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالعجيزي مؤكدا أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت أقوى وأعظم معانى الوحدة الوطنية والتي تجلت في انشاء الكنائس والمساجد وتطويرهم، مؤكدا على أن الكنيسة الجديدة لن تبني فقط من الحجارة بل من التراحم والتماسك والولاء والانتماء لجميع فئات وأطياف المجتمع في محافظة الغربية.

وخلال كلمته أشار محافظ الغربية أن منطقة العجيزي تمثل نموذجا مثاليا للجمهورية الجديدة حيث تضم المنطقة مجموعة من العمارات الجديدة التي تم إنشاؤها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي عمارات العجيزي لأهالينا الذين كانوا يسكنون في مناطق غير مخططة وبجانيها عمارات الأوقاف التي تقوم المحافظة بتطويرها الآن، مشيرا إلى أن المنطقة كان ينقصها إنشاء الكنيسة لتكتمل معاني الجمهورية الجديدة بها من إسكان لأهالينا ومسجد وكنيسة وطريق جديد.
وأضاف المحافظ: لا خوف على مصر طالما يتواجد بها الأزهر والكنيسة المصرية وشعب قوي وصلب يحب وطنه مختتما كلمته “تحيا مصر بكم جميعا”.

محافظ الغربية الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها حجر الأساس لأول كنيسة في تاريخ طنطا المنطقة الأزهرية بالغربية كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالعجيزي

مواد متعلقة

إزالة 597 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و216 مخالفة بناء بالغربية

ضبط تجار تموين باعوا سلعا فى السوق السوداء بالغربية

محافظ الغربية يتفقد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات بطنطا

ضبط 15 تاجر يبيعون السجائر بأزيد من سعرها الرسمي في الغربية

43 عامًا على رحيل “شيخ القراء”.. أهالي شبرا النملة يستعيدون ذكريات الشيخ محمود خليل الحصري

رحمي يكشف عن استعدادات الغربية للانتخابات الرئاسية المقبلة

60 شركة عارضة.. إقبال كبير علي أكبر معرض بيع السلع الغذائية بالغربية

لليوم الخامس.. استمرار مبادرة “رد الجميل” دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

فلسطين.. منزوعة السلاح!

"أزور قبرها كل يوم".. قصة الجد الفلسطينى صاحب مقولة "هذه روح الروح"

"رياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها