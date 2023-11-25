مواطن: ضبط أسعار المنتجات هو مطلبي من رئيس مصر القادم

أبدى أحد المواطنين دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد على التصويت لهم في الإنتخابات الرئاسية المقبلة مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكمل مسيرته التنموية التي بدأها في الفترة الماضية.

وأضاف خلال تقرير مصور رصدت خلاله "الدستور" متطلبات المواطنين من رئيس الجمهورية المقبل، حيث قال أن مطلبه من الرئيس الجديد أيا كان اختيار المصريون له من خلال صناديق الإقتراع هو تسهيل الحصول على المواد الغذائية بأسعار معقولة نظرا لما تشهدة الفترة المقبلة من أزمة عالمية طاحنة أثرت على أسعار المنتجات وبالتالي فإن مهمة الحكومة القادمة والرئيس القادم ضبط الأسعار والعمل على خفضها أو على الأقل وقف غلاء المنتجات.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.