السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أزور قبرها كل يوم".. قصة الجد الفلسطينى صاحب مقولة "هذه روح الروح"

الجد صاحب مقولة روح
الجد صاحب مقولة روح الروح

“هذه روح الروح” بهذه العبارة تصدر جد فلسطينى منصات السوشيال ميديا والذي قد ظهر في مقطع فيديو وهو يودع حفيدته تدعى "ريم" قائلا عليها "هذه روح الروح"، وتعاطف معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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خلال الساعات الماضية، تصدر الجد منصات السوشيال ميديا مجددًا بعدما تم تداول فيديو له وهو يتحدث عن حفيدته ريم قائلا: «حين حملتها لتكفينها، مسحت عينيها بمحلول الملح لأزيل الرماد عنها، فشاهدت قرطًا واحدًا في أذنها.. أخذته لأحتفظ به ذكرى منها». 

وأضاف فى الفيديو المتداول له: «أزور كل يوم قبر ريم وطارق »، مؤكدًا أن هؤلاء أحفاده. 

جدير بالذكر أنه قد استمر تدفق المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري، في اليوم الثاني للهدنة الموقعة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.

ووصلت نحو 70 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة، الذي تضرر كثيرًا من العدوان الإسرائيلي الذي بدأ يوم 7 أكتوبر الماضي.

100 أسير فلسطيني 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة 678 شهيد ا في غزة ٥٠٠ مليون دولار لدعم غزة 13 محتجز ا بقطاع غزة

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