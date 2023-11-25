السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري جهاز هضمي: مصر ستصل إلى خدمة طبية عالمية بحلول 2030

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية الصحية

كشف الدكتور محمد حسن منيسي استشاري الجهاز الهضمي، عن مساهمة المبادرات الرئاسية في تقديم حلول للمشاكل الصحية للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة.

وأوضح أن الحملات استطاعت القضاء على فيروس بي، مضيفًا أن هذا الإنجاز حصلت بموجبه مصر على إشادة كبيرة من مختلف الجهات وأهمها مجلة فوربس العالمية.

وأشار إلى أهمية مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حيث إنها كانت مشكلة كبيرة خلال السنوات المتعاقبة، لافتًا إلى وجود مؤشرات على خدمة عالمية سيصل إليها القطاع الطبي في عام 2030.

وأكد أن الأداء المصري خلال فترة كورونا وعدم معاناة المستشفيات من التكدس ونقص الاحتياجات الطبية دليل آخر على قوة المنظومة الطبية، لافتًا إلى أن مصر تقوم بتصنيع أدوية ساهمت في علاج كورونا بشكل عالمي.

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استشاري: الحملات الصحية الرئاسية عالجت مشاكل متراكمة منذ عصور قديمة

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