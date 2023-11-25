السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المؤلف أحمد عثمان: التاريخ يشهد على دور مصر الداعم للأزمة الفلسطينية من قديم الأزل

احمد عثمان
احمد عثمان

أعرب السيناريست أحمد عثمان، عن فخره بالعظمه والشموخ الشديد بدور مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أزمة فلسطين ودعم أهل غزة، وآخرها هدنة تستمر لمدة 4 أيام.

وقال “عثمان” في تصريح، لـ"الدستور"، إن مصر دائماً تدعم القضية الفلسطينة والتاريخ يشهد على ذلك، ودورها يحترم في أزمة أهل غزة، مردفا: “مصر طول عمرها في ضهر إخواتنا وأهلنها في فلسطين، الدور المصري في أزمة غزة دور مشرف والتاريخ ذكره لنا ولمن يلينا من أولادنا وأحفادنا، سواء كان في دخول المساعدات أو في هدنة أو فى وقف إطلاق النار وتبادل الأسري وغيرها من اتفاقات مع هذا العدو الإسرائيلي، "فاللهم انصرهم نصرا ساحقا على هذا العدو الصهيوني الكافر ترد بها انتعاشة آمالهم فى الحياة من جديد وهذه أبسط الحقوق الإنسانية".

من جهة أخرى، كانت آخر أعمال المؤلف أحمد عثمان حكاية "روحى فيك" وعرضت خلال الفترة الماضية من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسي، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رءوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرون، وهي من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي وإنتاج أحمد عبد العاطي.

السيناريست أحمد عثمان أحمد عثمان الشموخ غزة السيسي فلسطين هدنه

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