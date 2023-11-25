السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها فى محافظة الإسكندرية.. جدول النوات 2024 بالمواعيد

نواة الإسكندرية
نواة الإسكندرية

يبحث العديد من المواطنين عن جدول النوات 2024 بالمواعيد حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية بالتزامن مع بدء الشتاء عن جدول النوات 2024 بالمواعيد فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن جدول النوات 2024 بالمواعيد. 

«نوات شديدة الأمطار»

أول نوة هى نوة الفيضة الكبيرة وتكون شديدة الأمطار واتجاه الريح فيها جنوبية غربية وتستمر لمدة 6 أيام وتبدأ يوم 12 يناير، تاتى النوة الثانية وهى  نوة الكرم ونوة الكرم وتكون غزيرة الأمطار واتجاه الريح فيها غربية وتستمر لمدة 7 أيام وتبدأ يوم 28 يناير، أما نوة الشمس الصغيرة وتكون ممطرة واتجاه الريح فيها شمالية غربية وتستمر لمدة 3 أيام وتبدأ يوم 18 فبراير بينما تكون نوة السلوم وتكون ممطرة واتجاه الريح فيها جنوبية غربية وتستمر لمدة يومين وتبدأ يوم 2 مارس. 

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ومن بين جدول النوات 2024 بالمواعيد نوة الشمس الكبيرة وتكون غالباً ممطرة واتجاه الريح فيها شرقية وتستمر لمدة يومين وتبدأ يوم 18 مارس ونوة العوة و برد العجوزة وتكون غالباً ممطرة واتجاه الريح فيها شرقية وتستمر لمدة 6 أيام وتبدأ يوم 24 مارس. 

«نوات فى اتجاه الرياح»

من بين نوات الإسكندرية أيضًا نوة رياح النقطة وتكون ساخنة واتجاه الريح فيها شرقية وتستمر لمدة يومين وتبدأ فى 18 يونيو، ونوة رياح الصليب وتكون ساخنة واتجاه الريح فيها غربية وتستمر لمدة 3 أيام وتبدأ يوم 30 سبتمبر ونوة المكنسة وتكون شديدة الأمطار واتجاه الريح فيها شمالية غربية وتستمر لمدة 4 أيام وتبدأ يوم 16 نوفمبر. 

ومن بين نوات الاسكندرية الخاصة بالنوات التى تأتى فى بداية فصل الشتاء نوة قاسم وتكون مصحوبة بعواصف واتجاه الريح فيها جنوبية غربية وتستمر لمدة 5 أيام وتبدأ يوم 4 ديسمبر، ونوة الفيضة الصغيرة وتصحبها أمطار واتجاه الريح فيها شمالية غربية وتستمر لمدة 5 أيام وتبدأ يوم 19 ديسمبر، ونوة عيد الميلاد وتكون شديدة الأمطار واتجاه الريح فيها غربية وتستمر لمدة يومين وتبدأ يوم 28 ديسمبر. 

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