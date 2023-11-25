السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية

اجتماعا موسعا لمتابعة
اجتماعا موسعا لمتابعة جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تجرى (أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر).

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 693 مقرا وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، مؤكدا قيامة بجولات ميدانية موسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية جميع اللجان.

وأشار إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

رئاسة الجمهورية المقار الانتخابية الدعم اللوجيستي والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين الدعم اللوجيستي تجهيز المقرات الانتخابية ومصادر التهوية وممارسة حقهم الدستوري

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