"وول ستريت جورنال": الفلسطينيون يعاينون خسائرهم بغزة تزامنًا مع دخول الهدنة حيز التنفيذ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ أمس، سارع الفلسطينيون إلى معاينة الخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 14 ألفا و500 فلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير خاص على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن توقف القتال سمح لبعض الفلسطينيين النازحين بالعودة لفترة وجيزة إلى منازلهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، موضحة أن نحو 75% من سكان غزة نزحوا من منازلهم بسبب الصراع، بعد تعرض ما يقرب من نصف المباني السكنية في القطاع للتدمير أو لأضرار بالغة.

وركزت الصحيفة، في تقريرها، على الفلسطينية فاتن سليم، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا، غادرت منزلها في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وفي اليوم الأول من الحرب توقعت أن المخيم سيتضرر أثناء القتال، لكنها لم تكن مستعدة للدمار الذي رأته عندما عادت إلى منزلها أمس الجمعة.

ووفقا للصحيفة، قالت فاتن سليم: "ذهبت لتفقد المنزل أول شيء في الصباح.. كنت أتمنى أن أرى أضرارًا جزئية فقط لأتمكن من الحصول على بعض ملابس أطفالي، لكن صُدمت، لقد تم تدميره بالكامل، وسُوي بالأرض"، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي تمكنت من استعادته من متعلقاتها هو شهادتها الجامعية.. وأضافت: "لقد قضيت اليوم كله في البكاء.. لا أعرف إلى أين سنذهب بعد انتهاء هذه الحرب".

من ناحية أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة ينتظرون سماع أي أخبار عن أحبائهم المفقودين، حيث تضررت شبكات الاتصالات وتعطلت بسبب الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح للنازحين بالعودة إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة، حيث تركز معظم القتال، ومع ذلك حاول عدة آلاف من الفلسطينيين الانتقال من جنوب غزة إلى الشمال، أمس، ما أدى إلى عدة حوادث فتحت فيها القوات الإسرائيلية النار واستخدمت الغاز المسيل للدموع، وفقًا للأمم المتحدة.