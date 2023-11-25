السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ

محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ، وذلك من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامةبمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل  الأزمة بدء من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.

_ سيناريوهات التعامل مع الأزمات 

وشهد محافظ مطروح مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو ٤ بحى الزهور،ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو ٧، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات. 

كما شهد محافظ مطروح اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد لجميع الجهات المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة منها مجلس مدينة مرسي مطروح وسيوة  وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإطفاء، والاسعاف وغيرها ومتابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤. 

_ سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات

وأشاد محافظ مطروح بالتنسيق والجاهزية مع التشديد على تلافي عدد من الملاحظات بما يساعد على سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات المختلفة وكذلك الظهور بالشكل اللائق. 

 كان قد حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخميس الماضى، على لقاء خريجيِّ الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000 معلم" وعددهم ٦ معلمين بمطروح، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بمرسي مطروح والحمام والعلمين والضبعة.

محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ
محافظ مطروح سيناريوهات للأزمات والطوارئ مطروح بروفة الاستعداد والجاهزية التشغيل التجريبي لمركز سيطرة

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