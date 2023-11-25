السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“مكافحة الإدمان” يطلق دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"

مكافحة الإدمان
مكافحة الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رياضي،"أنت أقوى من المخدرات " للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات "، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

فريق منطقة حدائق أكتوبر يحصد كأس البطولة بالمركز الأول.. والأسمرات المركز الثاني  

شارك في الدوري الرياضي المتعافين من 5 مناطق مطورة "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، أسطبل عنتر، أهالينا،"، وذلك في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة،وحصد فريق منطقة حدائق أكتوبر المركز الأول والأسمرات المركز الثانى والمحروسة المركز الثالث وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص  على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع  .

txt

مكافحة الإدمان: انخفاض عدد المتعاطين بعد حملات الكشف منذ 2017

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  أنه وفقا لتكليفات  فخامة رئيس الجمهورية  بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " يتم حاليا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق، وأيضا البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات،وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية،كما تم افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة واستقبلت هذه العيادات 15659 مُترددا "جديد ومتابعة "من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء  المناطق المطورة وكذلك المناطق المجاورة  على مدار لـ 10 أشهر الماضية  والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج" وتم إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن "16023"  وتلقوا الخدمة مجانًا.

أهالي الأسمرات عن صندوق مكافحة الإدمان: العلاج والسرية "كان بمثابة حلم للمتعاطين"

ووجهت "القباج " باستمرار تكثيف برامج التأهيل الاجتماعى والدعم النفسي والتمكين الاقتصادى لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل فى إطار إعادة دمجهم   مرة أخرى فى المجتمع. 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،أن البرامج  التوعوية التي يتم تنفيذها في المناطق المطورة  "بديلة العشوائيات" تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان، وأيضا تنفيذ الأنشطة الرياضية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية، بجانب تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة المحروسة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

نيفين القباج وزيرة التضامن المخدرات العشوائيات أنت أقوى من المخدرات البرامج التوعوية

مواد متعلقة

إقبال كبير من طلاب الجامعات على الانضمام لرابطة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

فى حب مصر.. خطاب جديد من التعليم لطلاب المدارس بشأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (خاص بالمستند)

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

نقيب الأشراف ينعى الصحفي حسن المنياوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها