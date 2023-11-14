مكافحة الإدمان: انخفاض عدد المتعاطين بعد حملات الكشف منذ 2017

أوضح مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية بدأت في عام 2017، جعلت نسبة التعاطي تصل لـ 12%، مؤكدا على وجود توجيهات حكومية بتكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية.

ولفت خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك حملات ولجان مشكلة أنشأت للتعامل الموضوع، مشيرا إلى أن نسبة التعاطي انخفضت بشكل كبير وملحوظ، نتيجة استمرار الحملات والكشف المفاجئ على سائقي الحافلات المدرسية.

عقوبة اكتشاف تعاطي سائق المواد المخدرة

وأفاد المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه في حالة اكتشاف تعاطي سائق المواد المخدرة، يتم فصله وإحالته للنيابة العامة، مشيرا إلى أن حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية، مستمرة طوال العام الدراسي.

وكشف أنهم أجروا الكشف على أكثر من 3120 سائقا، وتبين أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد المتعاطين.