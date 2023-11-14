الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مكافحة الإدمان: انخفاض عدد المتعاطين بعد حملات الكشف منذ 2017

مكافحة وعلاج الإدمان
مكافحة وعلاج الإدمان

أوضح مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية بدأت في عام 2017، جعلت نسبة التعاطي تصل لـ 12%، مؤكدا على وجود توجيهات حكومية بتكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية.

ولفت خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك حملات ولجان مشكلة أنشأت للتعامل الموضوع، مشيرا إلى أن نسبة التعاطي انخفضت بشكل كبير وملحوظ، نتيجة استمرار الحملات والكشف المفاجئ على سائقي الحافلات المدرسية.

عقوبة اكتشاف تعاطي سائق المواد المخدرة

وأفاد المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه في حالة اكتشاف تعاطي سائق المواد المخدرة، يتم فصله وإحالته للنيابة العامة، مشيرا إلى أن حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية، مستمرة طوال العام الدراسي.

 

وكشف أنهم أجروا الكشف على أكثر من 3120 سائقا، وتبين أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد المتعاطين.

مكافحة وعلاج الإدمان الحافلات المدرسية التعاطي المواد المخدرة سائق

مواد متعلقة

5 أيام وآلاف الشاحنات.. تفاصيل الهدنة المتوقعة خلال أيام بغزة

"دى إم سى" تُبرز مقالات "الدستور" عن قتل الرضع فى حضانات غزة وقافلة "المتحدة" لدعم القطاع

متحدث "حياة كريمة": دعمنا للأشقاء لن يتوقف فى ظل أوضاع لا إنسانية بغزة

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: نتوقع صدور مذكرات توقيف لبعض المسئولين الإسرائيليين

القاهرة الإخبارية: مذكرة الخارجية الأمريكية تنتقد إدارة بايدن بسبب التشكيك فى عدد الوفيات بغزة

القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

المشاط توضح تفاصيل عمل المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة

"المشاط" تعلن إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود والهندسة والمشتريات والبناء

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

مكالمة هاتفية وأزمة قلبية.. كواليس وفاة صيدلي ليلة زفافه بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة