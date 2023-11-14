الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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5 أيام وآلاف الشاحنات.. تفاصيل الهدنة المتوقعة خلال أيام بغزة

غزة
غزة

تحدث عمر حلمي الفول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تفاصيل الهدنة المتوقعة خلال أيام في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك هدنة تستمر لمدة 5 أيام بجانب إدخال 7 آلاف شاحنة مساعدات، فضلا عن الوصول إلى داخل محافظات الشمال.

حماية الشعب الفلسطيني

وأضاف عمر الفول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، اليوم الثلاثاء: “حصيلة الشهداء تزيد مع الأيام، ولكن المنظمة تعمل لحماية الشعب الفلسطيني ورفع الظلم وجرائم الحرب عن الشعب”.

وأشار إلى أن قيادة المنظمة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوقف حرب الإبادة، كما أن الجميع يناضل ويطالب بالوقف الفوري لحرب الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، مفيدا بأن الحكومة الإسرائيلية هي من أفشلت وأوقفت صفقة تبادل الأسرى، حيث لم يتم التوافق النهائي على إتمام تلك الصفقة.

التحرير الفلسطينية قطاع غزة هدنه شاحنة مساعدات الشعب الفلسطيني الحكومة الاسرائيلية

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