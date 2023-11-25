السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة بالمركز المصرى: موقف مصر فى دعم القضية الفلسطينية مُقدَّر دوليًا

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية مقدر دوليًا.

وأضافت رحمة حسن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإفراج عن بعض المحتجزين، تحت إشراف مصري كامل، دليل على نجاح الهدنة الإنسانية، مؤكدة أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية نجحت في تطبيق الهدنة في يومها الأول.

جهود مصرية لدعم القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن هناك إشادة دولية بالموقف المصري، حيث تنسق مصر مع كل الأطراف لدعم الحقوق الفلسطينية وتطبيق الهدنة، فضلًا عن إدخال المساعدات للقطاع، منوهة بأن هناك رفضًا لتهجير الفلسطينيين.

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