السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى فلسطينى: مصر نجحت فى أن تنقل للعالم الصورة الحقيقية عن الأزمة بغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، الشكر لمصر ووسائل الإعلام التي قامت بدور كبير في الوقوف أمام السردية الإسرائيلية والتمسك بالسردية الفلسطينية التي تمسكت بها مصر.

وأضاف الرقب، في مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك دولا غربية عاودت تفكيرها عندما استمعت للصوت المصري ونقله الأمين للسردية الفلسطينية، حتى نجحت مصر في أن تنقل للعالم الصورة الحقيقية عن الأزمة في غزة، مشيرًا إلى أن حديث مصر عن أن العنف سيقابل بعنف وضرورة وقف إطلاق النار وتشخيص المشكلة ومحاولة إيجاد حل لها، كما لفت إلى أن سعي إسبانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تطور مهم.

موقف مصر من تهجير الفلسطينيين واضح جدًا وثابت ومهم

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين واضح جدًا وثابت ومهم، والشعب الفلسطيني لا يريد ترك غزة وهو متمسك بها، متابعًا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين الموجودين حتى في أوروبا يريدون العودة إلى قطاع غزة ولا يريدون تصفية القضية الفلسطينية.

تصفية القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين موقف مصر وسائل الاعلام دول غربية غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": وصول 5 مصابين فلسطينيين لمستشفى العريش لتلقى العلاج

الأردن: نشيد بجهود الأشقاء فى مصر وقطر لتحقيق الهدنة بغزة

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل وافقت على إدخال وقود إلى غزة اليوم

وصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

وزير الخارجية الأردنى: العدوان الإسرائيلى حوّل غزة إلى "خراب"

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 28

أونروا: 191 شهيدًا على الأقل فى المدارس التابعة لنا بغزة منذ بداية الحرب

رئيس الوزراء الفلسطينى: نرحب باتفاق الهدنة فى غزة برعاية مصر وقطر

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

فى حب مصر.. خطاب جديد من التعليم لطلاب المدارس بشأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (خاص بالمستند)

إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

مفأجاة في قضية البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها