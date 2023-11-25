إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

أطلق مركز تدريب التجارة الخارجية أول مبادرة "لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير " كمنحة مجانية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاهتمام بذوي الهمم ووضعهم على خارطة التمكين للمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2023.

وقالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، يُعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف تنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشارت كامل إلى أن المركز بدأ بالفعل في تدريب الدفعة الأولى من ذوى الهمم من عدة قطاعات متنوعة، موضحة أن هذا التدريب يأتي في إطار فعاليات مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" الذي يقوم المركز بتنفيذه بتمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.