السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أسس العمل الآثري".. دورة لتدريب 30 أثريا بمتحف تل بسطا في الشرقية

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الدور الهام والحيوي الذي تعمل عليه الدولة في عملية الإصلاح الإداري بكافة الأجهزة من خلال التدريب والتأهيل لصقل المهارات الشخصية والعملية للعاملين بالحكومة، إلى جانب تنمية قدرات العاملين بها، لافتًا إلى أهمية تدريب الأثريين والعاملين بالمتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف والمساهمة وإثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلًا عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الأثار فتنمى روح الإنتماء الإجتماعي تجاه الوطن فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية.

في هذا السياق، نظم متحف تل بسطا بالزقازيق بالتعاون مع وحدة التدريب المركزية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، دورة تدريبية تحت عنوان "الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري" لمدة ثلاثة أيام، بمتحف تل بسطا بالزقازيق، وذلك لـ(30) من الأثريين وأخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها.

 طريقة كشف تزييف وتزوير الأثار

وقال إبراهيم علي حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إن الدورة تناولت تدريبًا متخصصًا حول طريقة كشف التزييف والتزوير في الأثار والمقتنيات الفنية والتماثيل المقلدة، والتي تزيد خبرة المتدرب في تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، بالإضافة للإجراءات المتبعة في معاينة المضبوطات وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة فضلًا عن دور اللغة المصرية القديمة في تمييز الأثر عن المقلد.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه حاضر بالدورة كلًا من على ضاحى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المتاحف التاريخية والأثرية بقطاع المتاحف، إيهاب الرفاعي، مدير الأحراز بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز، الدكتور عبد الحميد كفافي، مدير عام المتابعة بالإدارة المركزية للصيانة والترميم، مروان السيد، مسؤول المتابعة بالإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق بقطاع المتاحف، الدكتورة إلهام جار النيى، مفتش آثار بإدارة المخازن والبعثات، مشيرًا إلى تسليم الأثريين المشاركين شهادات إتمام الدورة التدريبية.

محافظ الشرقية المهارات الشخصية حماية التراث متحف تل بسطا مهارات المتخصصين الكشف عن الآثار

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