وزير الرياضة ومستشار الرئيس يتفقدان محطة مياه الشرب بالواحات البحرية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة؛ محطة مياة الشرب الدائري ومبردة التمور بمنطقتي الباويطي ومنديشه بالواحات البحرية، بحضور القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية لمحافظة الجيزة ووزارة الشباب والرياضة وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، ومبردة التمور.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تشهد إنجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب‪.

اهتمام الواضح من قبل الرئيس بأبناء مصر

وأشار مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية اللواء أحمد جمال الدين، إلى حجم المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة المحافظات وهي تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش فى حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

يأتي ذلك في إطار جولات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في مختلف محافظات الجمهورية، لتفقد سير الأعمال في المنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك عقد اللقاءات الدورية الحوارية مع شباب المحافظات بمختلف فئاتها.

حضر الجولة، اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور محمد فوزي، مدير عام العلاقات العامة والمراسم.