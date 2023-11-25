السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة ومستشار الرئيس يتفقدان محطة مياه الشرب بالواحات البحرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة بالواحات

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة؛ محطة مياة الشرب الدائري ومبردة التمور بمنطقتي الباويطي ومنديشه بالواحات البحرية، بحضور القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية لمحافظة الجيزة ووزارة الشباب والرياضة وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، ومبردة التمور.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تشهد إنجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب‪.

اهتمام الواضح من قبل الرئيس بأبناء مصر

وأشار مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية اللواء أحمد جمال الدين، إلى حجم المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة المحافظات وهي تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش فى حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

يأتي ذلك في إطار جولات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في مختلف محافظات الجمهورية، لتفقد سير الأعمال في المنشآت الشبابية والرياضية، وكذلك عقد اللقاءات الدورية الحوارية مع شباب المحافظات بمختلف فئاتها.

حضر الجولة، اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور محمد فوزي، مدير عام العلاقات العامة والمراسم.

مساعد الوزير الدكتور أشرف صبحي عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

وزير الرياضة وسفير روسيا يشهدان ختام منتدى الشباب الرابع

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

فى حب مصر.. خطاب جديد من التعليم لطلاب المدارس بشأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (خاص بالمستند)

إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

مفأجاة في قضية البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها