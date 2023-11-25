"حماة الوطن" يشيد بدور الهلال الأحمر فى توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

أشادت ناريمان الرفاعي، أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب "حماة الوطن" بالجهود والقرارات والمواقف التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن خلفه الشعب المصري، تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المصريين جميعًا، وأن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد خلف قيادته الرشيدة في كل المحن والأزمات.

وأكدت أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب "حماة الوطن"، أن ما شاهده الشعب المصري في فعالية "تحيا مصر وفلسطين" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، هو خير دليل على اصطفاف الشعب المصري كله خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيمانًا وتأكيدًا على سياسة مصر الخارجية وتقديم الدعم الكامل على كل الأصعدة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي من الثوابت الراسخة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.

دعم مصري للشعب الفلسطيني

وأشارت أمين تضامن حماة الوطن، إلى أن الدولة المصرية لعبت دورًا بالغ الأهمية على الساحتين الدولية والإقليمية منذ اندلاع الأزمة؛ تجنبًا للتصعيد، حيث طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة والعودة إلى مائدة المفاوضات، فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل لإنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت ناريمان الرفاعي، أن حجم القوافل والمساعدات الإنسانية التي قدمت، سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني للأشقاء في غزة، تؤكد أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر لحظة في تقديم كل أشكال الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.

وأشادت الرفاعي بدور وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري، في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجددت الرفاعي تحيتها للشعب الفلسطيني الصامد ضد الكيان الصهيوني الغاشم الذي لا يؤتمن على العهود ولا المواثيق.