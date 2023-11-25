السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

42 حزبًا سياسيًا يُشيدون بمبادرة منتدى شباب العالم: تنتصر للإنسانية

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد تحالف الأحزاب ، المكون من 42 حزبًا سياسيا بالمبادرة التي أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقًا من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، إن هذه المبادرة تنتصر للإنسانية وتتسق مع دور الدولة المصرية التي تسعي دائما للسلام.

وأشار مطر، في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه المبادرة تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

 

مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" 

 وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ويدعو منتدى شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

تأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية  في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

تحالف الأحزاب المصرية منتدى شباب العالم شباب من أجل إحياء الإنسانية مبادئ السلام النائب تيسير مطر

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