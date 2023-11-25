السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين (غير المصريين) بالمدارس المصرية حيث شددت على مديري المديريات والادارات التعليمية وكافة الإدارات المختصة بضرورة الالتزام التام بتطبيق نص المادتين 602 من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس الحكومية المصرية والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية على النحو التالي:

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قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين (غير المصريين) بالمدارس المصرية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار توضح فيه قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين (غير المصريين) بالمدارس المصرية، وذلك للإلتحاق بالدراسة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

أولا: بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنه ۲۰۱٤ سالف الذكر فانه يتعين الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز الحاقهم بالمدارس الحكومية ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.

ثانيا: بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنه 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين فانه يكون إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.

ثالثا: بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك.

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رابعا - على كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه من يخالف.

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