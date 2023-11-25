السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس منح درجة المرتل لشمامسة كنيسة العذراء

الأنبا إبراهيم إسحق،
الأنبا إبراهيم إسحق،

ترأس أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس منح درجة المرتل لعدد من شمامسة كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث تحدث صاحب الغبطة في كلمة العظة حول أهمية الالتزام بممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين دائمًا، وفعل أعمال الخير، يوميًا.

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية، من قبل غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتقاط الصور الختامية معه.

الأنبا باسيليوس يتفقد دير راهبات القلب المقدس بسمالوط

ومن جهته تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،، راهبات القلب المقدس، بسمالوط

جاء ذلك بحضور القمص أنطونيوس نان، راعي كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط، والأب أيوب يوسف، راعي كنيسة أم المخلص، ببردنوها، والأخت هدى فؤاد، الرئيسة الإقليمية لراهبات القلب المقدس، والأخوات الراهبات.

وتفقد نيافة المطران جميع الأنشطة الخدمية بالدير، مقدمًا كلمات الشكر للحاضرين، كما عبر الأنبا باسيليوس عن امتنانه للأخوات الراهبات، لجميع مجهوداتهن المبذولة، بالكنيسة، والإيبارشية.

كان قد اجتمع مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

شارك في اللقاء الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والأب ماركو مجدي، أحد كهنة إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

بدأ اللقاء مع كورال اجتماع الشباب وأبونا المطران، الذي شارك الشباب في الصلاة، والتأمل، من خلال الترانيم المختلفة.

وألقى الكلمة عن "آدم"، الذي تدور حوله السلسلة الثالثة من اجتماعات الشباب وأبونا المطران. فمن خلال اللقاء الأول، تعرفنا على لقاء آدم الأول بالله، لأن عن طريقه، بدأت حياة آدم، ومستقبله، ولم يعد يلتفت إلى ماضيه، وانطلاقًا من هذه الكلمات، رافق نيافته الشباب في قراءة سطور جديدة من مذكرات آدم.

 

الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط كنيسة السيدة العذراء الأب يوحنا سعد الأنبا باسيليوس ي

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