السبت 25 نوفمبر 2023
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مصر

وزيرة البيئة: اختيار 4 مشروعات للتمويل في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

اجتماع وزيرة البيئة
اجتماع وزيرة البيئة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير الوطنية، وأعضاء اللجنة وممثلي وزارات الخارجية والنقل والكهرباء والزراعة، وذلك لمناقشة الملاحظات الخاصة بالمشروعات التي تم اختيارها للتقدم للتمويل من مرفق البيئة العالمي في مرحلته الثامنة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم اختيار عدد ٤ مشروعات من إجمالي ٤٤ مشروع مقدم من الوزارات المختلفة، لكونها الأكثر تمشيا مع أهداف التمويل للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي، وتتناسب مع حجم المخصصات المالية المتاحة.

البحث عن نوافذ تمويلية أخرى للمشروعات التي لم يتم اختيارها

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم البحث عن نوافذ تمويلية أخرى للمشروعات التي لم يتم اختيارها، من خلال التواصل مع الوزارات ونقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات المختلفة لتحديد المشروعات التي تتماشى مع توصيات مؤتمرات الأطراف الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المانحة لادراجها ضمن خططها وأهدافها التمويلية.

كما أشارت إلى أن وزارة البيئة حرصت قبل التقدم بالمشروعات الخاصة بها ضمن قائمة المشروعات المرشحة، على البحث قدر الإمكان عن مصادر تمويلية أخرى لتنفيذ تلك المشروعات، بما يتيح فرصة أكبر للوزارات الأخرى للتقدم بمشروعاتها يمكن اختيارها.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ودعم الطبيعة 

 

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وقد استمعت وزيرة البيئة لملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول المشروعات المختارة، والمشروعات المزمع ترشيحها مستقبلا، من خلال التوازي مع الأهداف العامة للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي ووضع الاحتياجات الوطنية في قلبها.

وزيرة البيئة تفتتح اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي لمناقشة تمويل عدد من المشروعات

ووتضمن مشروعات للتمويل من المرفق في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ودعم الطبيعة والمجتمعات المحلية وتطوير المراعي.

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