السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم العالى يفتتح المرحلة الأولى من مستشفى الجامعة ببورسعيد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يفتتح مستشفي جامعة بورسعيد

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمي، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مستشفى جامعة بورسعيد، والذي تم تجهيزه بأفضل الإمكانات الطبية، وذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد.

وتحدث وزير التعليم العالي، إلى الأطقم الطبية داخل أقسام المستشفى الجامعي، وتعرف منهم على طبيعة العمل داخل كل قسم، كما تفقد جاهزية الأقسام داخل المبنى المجهز لبدء العمل واستقبال المواطنين.

وتفقد الوزير، قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، وتفقد كذلك قسم العمليات والعناية الحرجة، والأسنان، وتعرف الوزير على المعدات الطبية الموجودة في المستشفى، والتي تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين من أبناء محافظة بورسعيد.

وبحث الوزير مع رئيس الجامعة الإمكانات التي يقدمها المستشفى في مرحلته الأولى، والتي تضم كذلك قسم لحضانات الأطفال.

وأكد الوزير على قسم القسطرة المخية، وسبل التعامل مع المرضى، مؤكدًا أنه يجب أن يتمتع بإمكانيات مختلفة.

يذكر أن مستشفى جامعة بورسعيد بسعة 540 سريرًا، و427 إقامة و113 عزل وإفاقة وعناية مركزة وطوارئ، وإجمالي المساحة الكلية للمشروع 36000 متر، وإجمالي المساحة الإنشائية 13500 مترا، والمشروع عبارة عن 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مبانى خدمات ورامب للإسعاف، ويحتوى المستشفى على 16 غرفة عمليات، و31 عيادة، و6 غرف مناظير، و5 معامل، و15 غرفة أشعة، و15 قاعة محاضرات.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
وزير التعليم العالي بورسعيد مستشفي الجامعة افتتاح المرحلة الاولي

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