بلومبرج: مسؤول أمريكي بارز يزور تركيا الأسبوع المقبل

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يزور مسئول بارز من الخزانة الأمريكية تركيا الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات بشأن العقوبات الأمريكية على الكيانات الروسية "والأنشطة غير المشروعة" لحركة حماس.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر، أن من المتوقع أن يلتقي وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون نظراءه الأتراك في زيارته الثانية لأنقرة هذا العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر أن نيلسون سوف يطلب من الجانب التركي الالتزام بالعقوبات الأمريكية الثنائية ضد عدد من الكيانات الروسية والأنشطة المالية لحركة حماس.

ووسعت الخزانة الأمريكية الشهر الماضي قائمة العقوبات التي تشمل أفرادا في تركيا قالت إنهم يشكلون واجهة لحماس.

وتصنف أمريكا والاتحاد الأوروبي حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وزارة الخزانة الأمريكية

ورفض ناطق باسم وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك متحدث باسم الحكومة التركية، التعليق.

وفرضت واشنطن عقوبات على 12 شركة وعدد من الأفراد في تركيا بسبب إدارة محفظة سرية نيابة عن حماس، أو مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات.

وأضافت المصادر، أن الولايات المتحدة حذرت عددًا من الشركات التركية من عقوبات محتملة التي قد تؤثر في علاقاتها بالنظام المالي في الغرب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل بدء الهدنة المؤقتة صباح أمس الجمعة، من أن الحرب لم تنته بعد. وأن شمال قطاع غزة لا يزال بمثابة "منطقة حرب خطرة"، ويحظر التجول فيه.

وأمس الجمعة، أفاد شهود عيان ببدء عودة المئات من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وسوف يتم خلال هذه الهدنة التي تستمر أربعة أيام البدء بمبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين.