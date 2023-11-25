السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يؤكد استمرار الجهود المصرية لإنجاح بنود الهدنة المؤقتة في غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة المؤقتة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واليوم هو ثاني أيام الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانيا، في الوقت الذي  يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال.

ويطلق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا.

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية الجهود المصرية الهدنة

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