السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة القاهرة الاخبارية لمتابعة أخر مستجدات الهدنة وتبادل الأسري

قناة القاهرة الاخبارية
قناة القاهرة الاخبارية

تزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” لمعرفة تردد قناة القاهرة الاخبارية لمتابعة أخر مستجدات الهدنة وتبادل الأسري، وذلك في اليوم الثاني من الهدنة المؤقته بين جيش الاحتلال الإسرئيلي والمقاومة الفلسطينية.

تردد قناة القاهرة الاخبارية لمتابعة أخر مستجدات الهدنة وتبادل الأسري

يرصد “الدستور” في هذا التقرير تردد قناة القاهرة الاخبارية وطريقة ضبط القناة على جهاز الخاص بكل سهولة لمتابعة أخر مستجدات الهدنة وتبادل الأسري عبر البث المباشر المذاع عبر قناة القاهرة الأخبارية التي تتابع الأحداث الفلسطينية خطوة بخطوة حيث يستطيع الأن المواطنين من كل مكان متابعة قناة القاهرة الأخبارية من خلال التردد الموجود في السطور التالية لمعرفة أخر مستجدات الهدنة وتبادل الأسري لحظة بلحظة، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • التردد: 11747.
  • معدل الترميز: 24500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

ونعرض لكم طرق ضبط القناة بشكل مناسب مع جهازك حتى تتمكن من متابعة الأخبار لحظة بلحظة والبث المباشر، ولذلك تتبع السطور التالية لضبط قناة القاهرة الاخبارية 2023:

طريقة ضبط قناة القاهرة الإخبارية 2023

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية باتباع الخطوات الآتية:

1 - الضغط على القائمة أو MENU.

2 - اختيار INSTALLATION.

3 - يجرى فتح قائمة الترددات، وادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

4 - وسوف يتم تنزيلها على القناة.

أخر مستجدات الهدنة وتبادل الأسري

تتوالى آخر أخبار الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل في غزة، بعد أن نجحت الجهود المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى تنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة في  قطاع غزة بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب مباحثات واتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية.

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نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

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تردد قناة dmc دراما 2023 لمتابعة أحداث مسلسل صوت وصورة

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان غزة بعدم التوجه إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الفلسطينيين لعدم العودة إلى الشمال "في فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتا"، وقال "تنقلوا إلى جنوب وادي غزة، ولا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع".

وأضاف "ممنوع الدخول (الذهاب) إلى البحر، ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود، عشان (من أجل) سلامتكم قوموا بالانصياع إلى هذه التعليمات".

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