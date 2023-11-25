قتل صديقه بسبب "2500 جنيه سلف".. وإحالته للمحاكمة

قررت نيابة عين شمس، اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل صديقه بسبب مشاجرة نشبت بينهما، لرفض المجني عليه رد 2500 جنيه كان قد اقترضها منه، لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بعين شمس بقتل صديقه طعنًا بمفك بسبب رفضه رد 2500 جنيه اقترضها منه بمنطقة عين شمس.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل جنسية عربية مقتولًا بطعنات مفك.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مقيما عربيا من نفس الجنسية آخر بسبب خلافات مالية، ورفض المجني عليه رد 2500 جنيه اقترضها من المتهم، ويوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن الأخير، ما تسبب في وفاته، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.