الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خلاف على مقاولة".. إحالة نقاش قتل عاملًا بالمرج للمفتي

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل، بإحالة أوراق نقاش متهم بـقتل عامل بالمرج لفضيلة مفتي الجمهورية، لإصدار الحكم الشرعي في إعدامه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "إسلام.ع" نقاش، في يوم 21 يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة المرج، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.م" مع سبق الإصرار.

وأضافت التحقيقات أن المتهم (نقاش) اتفق مع المجني عليه على تقاضي 3500 أجرة عمله في شقته، لكن الأخير أخل بالاتفاق بينهما، ويوم الحادث هاتف النقاش الضحية وانقض عليه بسكين داخل الشقة محل الخلاف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية الراي الشرعي قسم شرطة المرج نقاش لفظ أنفاسه الأخيرة

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