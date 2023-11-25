السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة سعودية تحذر من إعلان إسرائيل استئناف الحرب قبل بدء الهدنة

غزة
غزة

حذرت صحيفة "الرياض" السعودية، من أنه مع إعلان إسرائيل قبل بدء الهدنة في قطاع غزة أنها ستقوم باستئناف الحرب  سيتكرر المشهد وسنشهد سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء ونزوحًا جديدًا وتدميرًا لا ينتهي. 

وأوضحت الصحيفة  في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان "ما بعد الهدنة"، أنه مع بدء الهدنة في غزة والشروع في تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تستمر أربعة أيام بدءًا من الأمس، هناك تساؤلات يتم طرحها لأهميتها، وقد يكون أهمها ذاك السؤال: ماذا بعد الهدنة؟ ما السيناريو أو السيناريوهات للمرحلة القريبة المقبلة؟. 

وأضافت أن إسرائيل أعلنت حتى قبل بدء الهدنة أنها ستقوم باستئناف الحرب التي ينطبق عليها ما ينطبق على الحروب الأخرى (تعرف متى تبدأ ولا تعرف متى تنتهي)، معنى ذلك أن المشهد سيتكرر وسنشهد سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء ونزوحًا جديدًا وتدميرًا لا ينتهي.

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واعتبرت (الرياض) أن الإعلام الإسرائيلي الرافض لاستمرار الحرب بعد الهدنة بدأ يتحدث عن جانب مختلف من الحرب داخل إسرائيل، يتحدث عن محاولة نتنياهو الخروج بانتصار ما؛ خدمة لمصالحه الشخصية، خاصة أن هناك قضايا متهم بها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي قد تنهي مستقبله السياسي، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي حسب المحللين يبحث عن انتصار أيًا كان نوعه، ليعيد هيبة فقدها منذ بدء الأحداث مهما كان الثمن، فليس لديه مانع أن تستمر الحرب على غزة لسنة أو أكثر المهم أن لا تهتز صورته مهما كان الثمن، وهنا هو ثمن مرتفع. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأصوات أخذت ترتفع ليس في إسرائيل وحدها بل في أنحاء العالم تطالب بوقف الحرب وإيجاد طريق للسلام كونه هو الحل، فالحشد الذي حشدته المملكة العربية السعودية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا نتائجه واضحة في تغيير الموقف الدولي، عما كان عليه في بداية الحرب على غزة.

السعودية إسرائيل الضحايا الابرياء الفلسطيني والإسرائيلي الحرب

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