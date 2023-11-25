وزيرة إسبانية سابقة: إسرائيل تنتهك حقوق فلسطين منذ عقود ولنتحرك لقطع العلاقات ومعاقبتها

أكدت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة السابقة في الحكومة الإسبانية، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود في مواجهة صمت الكثيرين، مطالبة حكومة بلادها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض العقوبات الاقتصادية عليها ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.



وكتبت إيرين، عبر حسابها على منصة X: "إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود في مواجهة صمت الكثيرين، الآن يرون أنهم يتمتعون بالقدرة على الاستمرار في فرض الصمت"، مضيفة: "لنتحرك الآن.. قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض العقوبات الاقتصادية، ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية".