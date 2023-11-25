السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة إسبانية سابقة: إسرائيل تنتهك حقوق فلسطين منذ عقود ولنتحرك لقطع العلاقات ومعاقبتها

إيرين مونتيرو وزيرة
إيرين مونتيرو وزيرة المساواة السابقة في الحكومة الإسبانية

أكدت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة السابقة في الحكومة الإسبانية، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود في مواجهة صمت الكثيرين، مطالبة حكومة بلادها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض العقوبات الاقتصادية عليها ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.


وكتبت إيرين، عبر حسابها على منصة X: "إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود في مواجهة صمت الكثيرين، الآن يرون أنهم يتمتعون بالقدرة على الاستمرار في فرض الصمت"، مضيفة: "لنتحرك الآن.. قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض العقوبات الاقتصادية، ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية".

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