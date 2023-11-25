السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عودة عالقين واستقبال مصابين فلسطينيين.. آخر المستجدات من معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أفاد محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، بدخول عدد من شاحنات الوقود إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.
وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية"خلال تغطيته الحية من أمام معبر رفح، أن عدد من العالقين يستعدون للدخول إلى غزة، وسيارات الإسعاف تستعد لنقل 17 مصابًا من الجانب الفلسطينى.

عودة ٩٢٠ من العالقين الفلسطينيين

وأعلن مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى القطاع مرة أخرى، مشيرا إلى وجود "920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش وأعداد أخرى من العالقين في القاهرة سيتوجهون أيضا إلى غزة اليوم السبت".


وقال الخطيب، إنه بموجب اتفاق بين السلطات المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة بدأت عملية عبور العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش الحدودية المصرية عبر معبر رفح إلى غزة".


وكانت عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لعدد من العالقين الفلسطينيين يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم معبر رفح الحدودي المصري متجهين إلى قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية.

 

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